Un giovane di 27 anni è stato arrestato a Iglesias dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica.

L'ordine disposto dall'autorità giudiziaria ha revocato la sospensione di un precedente provvedimento di carcerazione, determinando il ripristino dell'esecuzione della pena nei confronti del giovane, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo quanto stabilito dalla magistratura, il 27enne dovrà scontare una pena residua di due anni e sei mesi di reclusione. La condanna definitiva è legata a reati di particolare gravità, tra cui rapina, violenza a pubblico ufficiale e porto illegale di armi.

Dopo essere stato rintracciato dai militari della stazione di Iglesias, il ragazzo è stato accompagnato negli uffici dell'Arma per gli adempimenti di rito. Al termine delle formalità, è stato trasferito il carcere Ettore Scalas di Uta, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'intervento rientra nell'attività di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti giudiziari portata avanti quotidianamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari per garantire il rispetto delle sentenze definitive e la sicurezza delle comunità locali.