L’annuncio è arrivato direttamente dal microfono del suo amico di sempre: Amadeus torna in Rai. Durante l'ultimo ciclo di puntate della stagione dello show pomeridiano guidato da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2, lo showman siciliano ha sganciato la notizia che ha immediatamente acceso i riflettori sul panorama televisivo italiano. L'ex direttore artistico di Sanremo varcherà nuovamente la soglia degli storici studi di via Asiago per un'ospitata speciale. Con la consueta ironia, Fiorello ha promesso di immortalare il momento in cui il conduttore mostrerà i documenti alla sicurezza all'ingresso, esortando persino i fan a radunarsi in strada per tributargli un caloroso bentornato.

L'ultima volta

Bisogna fare un passo indietro a quel giugno del 2024 per ritornare all'ultima apparizione Rai di Amadeus, quando il presentatore salutò definitivamente il pubblico di Rai 1. L'ultima volta in assoluto del conduttore sui canali pubblici coincise con la puntata finale di una stagione record di Affari Tuoi. In quell'occasione, visibilmente commosso, Amadeus spense le luci di un ciclo d'oro che aveva collezionato ascolti da capogiro, lasciando a Viale Mazzini un'eredità pesantissima e cinque edizioni consecutive di un Festival di Sanremo entrato di diritto nella storia del costume.

L'addio e il grande ritorno

La scelta di abbandonare la Rai, arrivata alla scadenza naturale del contratto nell'estate del 2024, non fu dettata da una mancata offerta economica - l'azienda aveva infatti messo sul piatto proposte importanti pur di trattenerlo -, bensì, come spiegato dallo stesso Amadeus, dalla ricerca di totale autonomia e nuovi stimoli professionali. Lo stesso ha poi ceduto alla corte serrata del gruppo Warner Bros Discovery per trasferirsi sul canale Nove, attratto dall'ambizione di affrontare una sfida editoriale inedita e di avere un ruolo operativo di primo piano nello sviluppo dell'intrattenimento di una rete privata. Oggi, il re Mida degli ascolti torna a varcare la soglia della Rai, chiudendo temporaneamente il cerchio con il proprio passato.