Momenti di apprensione questa mattina in località La Corte, nel territorio di Sassari, dove un incendio di sterpaglie ha interessato una vasta area di vegetazione, arrivando a minacciare un'abitazione situata nelle immediate vicinanze.

L'allarme è scattato intorno alle 12:30. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Porto Torres, impegnata nelle operazioni di spegnimento con un'autopompa serbatoio (APS) e un fuoristrada Campagnola.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente tra la vegetazione secca, rendendo particolarmente delicate le operazioni di contenimento. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stato però possibile impedire che il rogo raggiungesse e coinvolgesse l'abitazione minacciata dall'avanzata del fronte di fuoco.

Alle operazioni hanno preso parte anche gli uomini del Corpo Forestale, il personale dell'Agenzia Forestas e i Barracelli, che hanno collaborato nelle attività di spegnimento, messa in sicurezza e successiva bonifica dell'area interessata dall'incendio.

Le cause che hanno originato il rogo sono in fase di accertamento. Non si segnalano persone coinvolte.