Il Comune di Cagliari ha deciso di puntare con forza sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza urbana per la stagione estiva, varando una misura che renderà il trasporto pubblico notturno completamente accessibile e a costo zero per i cittadini e i turisti. Il sindaco Massimo Zedda ha voluto presentare personalmente i dettagli dell'iniziativa, delineando un piano che unisce la facilità di spostamento alla tutela dei passeggeri.

Nelle parole del primo cittadino, il provvedimento si sviluppa così: “A Cagliari, d’estate, i mezzi pubblici notturni sono gratuiti. La circolare notturna estiva, attiva dal 9 giungo al 14 settembre, è interamente finanziata dal Comune con un importo di 100 mila euro. Il servizio - spiega - permette a tutte e a tutti di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici di CTM dalla domenica al venerdì e di raggiungere con facilità e sicurezza il centro città, il litorale del Poetto e tutti gli altri quartieri cittadini durante le ore notturne della stagione estiva. A bordo dei mezzi, lunghi 12 metri, totalmente elettrici, in servizio la notte, saranno presenti le guardie giurate e sistemi di videosorveglianza".

"La circolare notturna si aggiunge al servizio, attivo il sabato, delle linee notturne che collegano gli otto Comuni serviti dal CTM. Disponibile anche il numero verde 800 078 870 dal lunedì alla domenica, con assistenza anche in inglese, dalle ore 8:30 alle ore 18:30", conclude.