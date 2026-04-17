Cagliari ha ottenuto il maggior incasso da multe e sanzioni stradali tra i comuni della Sardegna nel 2025, raggiungendo i 7,1 milioni di euro, come evidenziato da un'analisi condotta da Facile.it basata sui dati del Siope.

Seguono nella classifica dei comuni capoluogo sardi Sassari, che ha registrato 2,2 milioni di euro, Oristano con 1,1 milioni di euro e Nuoro con quasi 647mila euro. Chiude la graduatoria regionale Carbonia, che ha incassato 242mila euro.

Complessivamente, i comuni capoluogo analizzati hanno raggiunto oltre 11,2 milioni di euro di incassi nel 2025, segnando un aumento del 50% rispetto al 2024.

Se si considera il valore pro capite, Cagliari si conferma in testa con 48 euro, seguita da Oristano con 36 euro e Nuoro con 19 euro.

Tra i comuni con meno di 5.000 residenti, Monastir (CA) è al primo posto con oltre 2,9 milioni di euro incassati e 4.718 abitanti, seguito da Villasimius (CA) con 3.721 abitanti e circa 428mila euro incassati, e Castiadas (CA) con 1.707 residenti e poco meno di 308mila euro di incassi.

Per quanto riguarda l'RC Auto, l'osservatorio di Facile.it riporta che i premi medi in Sardegna sono rimasti stabili nel corso dell'anno.