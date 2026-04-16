Aprile è il mese dedicato alla sensibilizzazione sull'autismo e a Cagliari si terrà un ciclo di incontri presso la UONPIA di Via Romagna, rappresentando un'importante opportunità per promuovere una cultura inclusiva e consapevole. L'obiettivo è andare oltre l'approccio puramente sanitario e mettere al centro il bambino, la famiglia e i loro bisogni.

Il primo incontro, programmato per venerdì 17 aprile dalle 11:00 alle 12:30 nella sala riunioni di via Romagna 16, pad F, affronterà il tema della "comprensione del significato della diagnosi di Autismo".

La SC Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) della ASL di Cagliari, attiva da anni nella presa in carico delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico, organizza questi incontri informativi e formativi nell'ambito del Progetto EDECO. Questo progetto, finanziato dal Ministero della Salute attraverso il Fondo Autismo 2023–2024, mira a sviluppare Equipe specializzate per gestire le emergenze comportamentali legate al Disturbo dello Spettro Autistico e/o alla Disabilità Intellettiva.

L'iniziativa si propone di coinvolgere professionisti, operatori e la comunità per rafforzare la rete territoriale e offrire risposte integrate e rispettose alle esigenze complesse delle persone e delle famiglie coinvolte. Il focus è valorizzare la persona nella sua interezza e nel contesto di vita.