PHOTO
I Carabinieri della Stazione di Oliena hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Sassari - Ufficio Esecuzioni Penali, arrestando un 39enne originario di Oliena.
L’uomo dovrà scontare una condanna definitiva a 7 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per il reato di tentato omicidio ai danni del padre, fatto avvenuto a Torpè il 2 febbraio 2024.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Nuoro “Badu e Carros”, dove dovrà espiare la pena.
L’operazione rientra nei servizi istituzionali dell’Arma dei Carabinieri finalizzati all’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e al mantenimento del rispetto della legalità sul territorio.