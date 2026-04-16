CTM si unisce alla trentesima edizione di Cagliari Monumenti Aperti, evento che, anche quest'anno, darà accesso a più di 70 siti storici e culturali della città. Come membro del comitato scientifico che promuove l'iniziativa da sempre, CTM conferma il suo impegno per assicurare che l'evento sia aperto a tutti, soprattutto attraverso l'Amicobus e nuove iniziative per la mobilità sostenibile e la diffusione della cultura.

Fabrizio Rodin, Presidente CTM, dichiara: “Crediamo che ogni persona debba poter vivere la città, scoprirne la storia e partecipare ai suoi momenti più significativi senza barriere.

Con servizi come Amicobus, il potenziamento delle linee e le iniziative culturali a bordo, vogliamo accompagnare cittadini e visitatori in un percorso che unisce mobilità sostenibile, inclusione e valorizzazione del territorio. È questo il nostro modo di essere parte attiva della comunità, ogni giorno, e ancora di più in occasioni importanti come questa.”

Accessibilità e inclusione con Amicobus



Il Servizio Amicobus, creato da CTM, continua a essere un punto centrale per supportare le persone con disabilità che trovano difficoltà a utilizzare i mezzi pubblici tradizionali. Per partecipare all'edizione 2026 di Monumenti Aperti (prevista per sabato 18 e domenica 19 aprile), è necessario prenotare contattando il numero verde 800259745 oppure visitando il sito www.ctmcagliari.it entro venerdì 17 aprile, dalle 8:00 alle 13:00. È essenziale effettuare la registrazione sul portale SUS della Regione Sardegna (https://sus.regione.sardegna.it/sus) per poter accedere a questo servizio specializzato.

Mobilità sostenibile verso il Poetto



Durante l'evento Cagliari Monumenti Aperti, la linea PF diretta al Poetto viene potenziata con l'introduzione di nuovi autobus elettrici Solaris Urbino da 18 metri, capaci di ospitare circa 140 passeggeri. Questo potenziamento del servizio sarà in vigore sabato 18 e domenica 19 lungo il percorso che va da Piazza Matteotti all'Ospedale Marino attraverso il Poetto, con un aumento delle corse previsto nell'orario compreso tra le 9:00 e le 18:00.

Linee per raggiungere i monumenti



CTM ha reso accessibili le indicazioni riguardanti i mezzi di trasporto pubblico da utilizzare per arrivare ai luoghi di Cagliari Monumenti Aperti. Le rotte consigliate sono disponibili sulla guida dettagliata di Cagliari Monumenti Aperti, che è possibile scaricare dal sito web https://monumentiaperti.com/.

Viaggio nella Periferia: la Linea 3 racconta la città



In occasione della trentesima edizione, CTM presenta "Viaggio nella Periferia" sulla Linea 3, un evento di stand-up history condotto da Claudia Caredda di Trip Sardinia, con selezioni musicali curate da Francesca Mulas. Il bus partirà sabato 18 aprile alle 10:31 dal capolinea Del Sole con destinazione Abruzzi, per poi ripartire alle 11:21 da Abruzzi verso Del Sole, trasformando il tragitto in un racconto coinvolgente dei quartieri periferici. L'iniziativa è aperta a persone con disabilità motorie e visive, e fa parte della rassegna "Monumenti a Ruota Libera" dedicata alla cultura accessibile. Alla direzione artistica troviamo Giacomo Pisano e Claudia Caredda, mentre la consulenza sull'accessibilità dei contenuti è a cura di Rp Sardegna Onlus.

Per consultare gli orari e i percorsi delle linee CTM si può utilizzare l'app Busfinder, mentre il numero verde 800078870 rimarrà attivo anche durante il fine settimana di Cagliari Monumenti Aperti, dalle 8:30 alle 18:30, per fornire assistenza e informazioni sia in italiano che in inglese.