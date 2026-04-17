Successi internazionali per due giovani atlete cagliaritane del Windsurfing Club: Teresa Medde ed Eleonora Tiano hanno recentemente conquistato importanti traguardi nel mondo degli sport velici. Medde ha ottenuto il terzo titolo di campionessa del mondo nella categoria Techno 293 e Plus, mentre Tiano si è classificata al terzo posto nella Formula Wingfoil categoria under 15 del campionato europeo.

Le due campionesse sono state ospiti, nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile, a Palazzo Bacaredda per essere celebrate per i loro successi rispettivamente in Turchia e a Napoli. Questo conferma la profonda radicazione della tradizione degli sport velici e il grande potenziale futuro delle due giovani atlete.

Durante l'incontro, il presidente del Consiglio comunale Marco Benucci, l'assessore Giuseppe Macciotta e il presidente della Commissione Sport, Michele Boero, hanno premiato Medde e Tiano con delle pergamene ricordo, sottolineando l'importanza dei risultati sportivi e il talento delle due campionesse.

“La passione, di sicuro c'è”, hanno evidenziato. “Ma sono l'impegno e la costanza a portare a questi traguardi”. Parole che trovano conferma nei 3 titoli mondiali per Teresa Medde e un podio europeo per Eleonora Tiano, ottenuto, peraltro, gareggiando in una categoria superiore rispetto all'età di 13 anni.

“Questi titoli rappresentano una tappa di un percorso che sarà ancora ricco di soddisfazioni”, è stato l'augurio condiviso da Benucci, Macciotta e Boero, che hanno ricordato come l'Amministrazione comunale “sostiene con orgoglio tutti gli sport, senza fare distinzioni”. Un messaggio chiaro, che punta a valorizzare non solo i risultati, ma anche il lavoro, la dedizione delle società sportive e delle famiglie, che accompagnano questi giovani talenti nella loro crescita.

Le imprese di Teresa Medde ed Eleonora Tiano raccontano una storie diverse. Ma entrambe giovanissime, partendo dal mare di casa sono riuscite a salire sui podi internazionali. E “con loro, a vincere, è anche Cagliari e tutta la Sardegna”.