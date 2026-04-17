In un appartamento al piano terra dello stesso edificio in cui viveva, una famiglia è stata sorpresa a nascondere 637 chili di hashish e attrezzature per il confezionamento delle dosi in un frigorifero.

La scoperta, come riporta Tg Com 24, è avvenuta a Patrica, in provincia di Frosinone, grazie all'intervento della Squadra mobile di Roma insieme al supporto del personale investigativo di Frosinone. La madre, di 63 anni, e i suoi due figli, una donna di 32 anni e un giovane di 29, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di una grande quantità di droga.

Come informa il quotidiano, durante la perquisizione personale della donna di 32 anni, sono stati rinvenuti ulteriori 660 grammi di hashish. Se messo sul mercato per lo spaccio al dettaglio, la droga sequestrata, suddivisa in panetti da 100 e 50 grammi ciascuno, avrebbe potuto generare profitti superiori a 3,5 milioni di euro.

Attualmente, i tre arrestati, tutti cittadini italiani senza precedenti penali, si trovano in custodia tra Rebibbia e Regina Coeli.

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