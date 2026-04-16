Le principali organizzazioni del volontariato sanitario sardo, ANPAS, AVIS e Misericordie, hanno convocato un’assemblea con le associazioni convenzionate con AREUS per affrontare, secondo quanto riferito attraverso una nota dell'Ufficio Stampa Avis Provinciale Sassari, presunte "criticità del sistema di emergenza-urgenza 118 in Sardegna".

L’incontro è fissato per giovedì 23 aprile 2026 alle ore 16:00 presso la Sala Riunioni del CSV Sardegna, a Oristano.

Al centro del confronto ci saranno, secondo quanto riferito nella nota, presunte "difficoltà operative del servizio e le prospettive future", in un quadro caratterizzato da "incertezze normative e organizzative". Particolare attenzione sarà dedicata alla convenzione attualmente prorogata dalla Regione Sardegna con la legge di stabilità 2026 fino al 31 dicembre 2027, ritenuta dalle organizzazioni "non pienamente conforme al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)".

Secondo le realtà promotrici dell’iniziativa, l’obiettivo dell’assemblea è fare il punto sulla situazione, condividere le principali criticità emerse sul territorio e avviare un confronto per la definizione di una posizione comune del volontariato sanitario sardo.

L’intento dichiarato è quello di individuare soluzioni condivise che possano garantire continuità ed efficacia a un servizio considerato essenziale per la cittadinanza.