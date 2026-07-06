Notte di furto ai danni del grande magazzino Trony di San Sperate, lungo la statale 131. Il valore dei numerosi telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici sottratti non è stato ancora quantificato.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sono entrati in azione nelle ore notturne utilizzando un furgone rubato come ariete per sfondare una delle vetrine del punto vendita. Una volta all’interno, hanno agito rapidamente, portando via telefoni e altra merce elettronica in esposizione.

Il colpo è stato fulmineo: dopo aver arraffato quanto possibile, i responsabili si sono dileguati a bordo di un’auto, facendo perdere le proprie tracce e allontanandosi a tutta velocità dalla zona.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Iglesias, competente per territorio, insieme ai militari della stazione di San Sperate. Durante i rilievi è stato rinvenuto il furgone utilizzato come ariete, risultato rubato.

Le indagini sono ora in corso: i militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio, che potrebbero aver ripreso tutte le fasi dell’azione criminosa e fornire elementi utili per risalire ai responsabili.