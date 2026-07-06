Intenso pomeriggio di lavoro per il Corpo Forestale, impegnato nelle operazioni di spegnimento di tre incendi divampati in diverse aree della Sardegna. Per contenere le fiamme sono stati mobilitati elicotteri regionali, squadre del Corpo Forestale, Forestas, volontari e barracelli.

Il primo intervento è in corso nelle campagne di Carbonia, in località R. Casas, dove opera un elicottero decollato dalla base di Iglesias. Le operazioni sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) della Stazione Forestale di Carbonia, con il supporto di una squadra di volontari di Villamassargia.

Un secondo rogo interessa invece il territorio di Elmas, in località Sa Traia. Sul posto è stato inviato un elicottero proveniente dalla base operativa di Pula. A dirigere le operazioni è il DOS della Stazione Forestale di Uta, affiancato dal GAUF (Gruppo Analisi del Fuoco) e dalle squadre di volontari di Assemini.

Il terzo incendio è scoppiato nelle campagne di Fonni, in località Pratobello, dove è intervenuto un elicottero della base operativa di Sorgono. Il coordinamento delle operazioni è affidato al DOS della Stazione Forestale di Gavoi, supportato dal personale della Stazione Forestale di Orgosolo, da due squadre dell'Agenzia Forestas e da una squadra dei Barracelli.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.