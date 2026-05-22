Anche quest’anno, la Fee (Foundation for Environmental Education - fondazione per l'Educazioneambientale) ha riconosciuto al Comune di Sassari tre Bandiere Blu, importante premio internazionale dedicato alle località turistiche balneari la cui gestione è svolta secondo specifici criteri di sostenibilità: si tratta delle spiagge di Platamona rotonda, Porto Ferro e Porto Palmas. La stagione Bandiera Blu avrà inizio il 1° luglio e si concluderà il 31 agosto. In questo periodo saranno garantiti tutti i servizi previsti e il pieno rispetto dei requisiti stabiliti dal programma.

Il Comune di Sassari ha presentato il suo Piano di Azione per la Sostenibilità (Action Plan) per il triennio 2025-2027, al fine di consolidare e migliorare le politiche locali di sostenibilità ambientale, sociale e gestionale in linea con il programma Bandiera Blu. Il piano include cinque macro-obiettivi strategici come la mobilità sostenibile e la lotta contro il cambiamento climatico.

La Bandiera Blu viene assegnata ai Comuni che soddisfano criteri ambientali, gestionali e infrastrutturali rigorosi, tra cui la qualità delle acque di balneazione e la gestione dei rifiuti. È fondamentale anche promuovere l'educazione ambientale per residenti e turisti durante tutto l'anno.

Sassari ha ottenuto la sua prima Bandiera Blu nel 2016 per la spiaggia di Porto Ferro, estendendo il riconoscimento a Porto Palmas nel 2017 e a Platamona nel 2021.