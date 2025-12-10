Questa mattina a Cagliari, presso la caserma di via Sonnino intitolata al Brig. Enrico Zuddas, Medaglia d’oro al Valor Militare, il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, Generale di Brigata Francesco Rizzo, alla presenza del Comandante Provinciale di Nuoro, Colonello Gennaro Cassese, ha conferito dei riconoscimenti ad alcuni Carabinieri che, nel corso dell’anno, si sono distinti per meritorie attività di servizio.

Al Capitano Marco Mastrovito, Comandante della Compagnia CC di Lanusei, è stato conferito un elogio per premiarne l’attaccamento all’Istituzione, il brillante spirito d’iniziativa e la concreta capacità di risoluzione delle problematiche manifestate nella quotidiana azione di comando del reparto affidatogli.

Con analoghe motivazioni è stato concesso un ulteriore elogio ai militari della Stazione Carabinieri di Desulo per l’attività di contrasto ai fenomeni dello spaccio di stupefacenti, della detenzione di armi clandestine e delle truffe in danno della UE; i militari premiati sono il Mar. Ord. Federico Ciampini, il Maresciallo Giuseppe Marrulli, il V. Brig. Mario Ferrini ed il Car. Danilo Gabbarini.

Due encomi semplici, infine, sono stati concessi per premiare la penetrante attività investigativa che ha consentito di assicurare alla giustizia i responsabili di efferati crimini:

- per l’arresto dell’autore dell’omicidio di Luca Goddi, avvenuto ad Orune il nell’agosto del 2023, sono stati previsti militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bitti e del nucleo Investigativo provinciale: Lgt. C.S. Giovanni Ciancilla, Mar. Magg. Antonio Mulas, Mar. Ord. Salvatore Saglimbene, il V. Brig. Guido Maccioni, gli Appuntati Scelti QS Francesco Riglietti, Agostino Carta e Gian Mario Brundu ed i Carabinieri Francesco Mulas e Gabriele Sanna;

- per la brillante operazione che, nel dicembre dello scorso anno, aveva portato all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare a carico di 9 persone e al sequestro di un’ingente quantità di stupefacente, sono stati premiati Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Siniscola e della Tenenza di San Teodoro: i Lgt. CS Giovanni Chiesa e Pasquale Pischedda, il Mar. Ca. Armando Edela, i v. Brig. Alessandro Murgia e Antonio Pipere e l’App. Sc QS Salvatore Corosu.

Il Generale, nel suo discorso ai premiati, ha voluto celebrare la spiccata professionalità, lo spirito di sacrificio e il non comune senso del dovere sottesi ai risultati operativi che sono solo la summa dei sacrifici profusi quotidianamente dai militari.