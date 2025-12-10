Su di lui gravano le pesantissime accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura, lesioni personali nei confronti di una ragazza di Sassari, e detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Lo scorso 5 dicembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, con il supporto della Sezione Operativa di Sassari, hanno arrestato un uomo di 33 anni, a seguito della ricezione di un video inviato dalla madre della vittima a una Vice Brigadiere dell'Arma. Nel video, come riferito dai militari, la ragazza veniva ripresa in una situazione di estrema vulnerabilità, subendo insulti e minacce. La Vice Brigadiere ha prontamente attivato i colleghi in servizio di pronto intervento, che sono intervenuti tempestivamente presso l'abitazione indicata.



All'arrivo dei Carabinieri, l'uomo è stato bloccato e la ragazza è stata messa in salvo. Si è scoperto che la ragazza era ospitata da lui e che l'uomo l'avrebbe accusata di furto, iniziando a picchiarla violentemente, anche con l'utilizzo di una cintura imbevuta di limone per aumentare il dolore delle ferite. Le violenze sembrano essere iniziate la notte precedente. Dopo aver maltrattato la ragazza, l'uomo avrebbe minacciato la madre della giovane, chiedendo un riscatto di 600 euro per liberarla. Il video inviato alla madre mostrava la ragazza ferita e terrorizzata, con urla minacciose dell'aggressore sullo sfondo.



La ragazza è stata soccorsa, curata e trasferita all'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Durante la perquisizione domiciliare sono state trovate droghe e denaro, presumibilmente frutto di attività illecite, che sono stati sequestrati. Inoltre, sono stati confiscati 4 telefoni cellulari, tra cui quello utilizzato per registrare le torture.



L'uomo è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari e in coordinamento con la DDA di Cagliari, e trasferito al Carcere di Sassari Bancali. Resta da attendere l'esito delle indagini e una possibile condanna definitiva per determinare la sua colpevolezza, nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza.