In occasione delle festività natalizie, quando si registra un aumento dei rischi legati all'uso scorretto dei fuochi d'artificio, il Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia ha organizzato un'iniziativa di sensibilizzazione aperta a tutti i cittadini e alle scuole della zona.

Il prossimo sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 14:00 alle 20:00, presso il Centro Commerciale "Olbia Mare", gli Artificieri dell'Arma dei Carabinieri presenteranno in diretta il robot antisabotaggio e la tuta antiesplosivo, strumenti impiegati nelle operazioni di bonifica. Saranno inoltre esposti alcuni fuochi d'artificio illegali, resi completamente innocui e sezionati per evidenziarne la loro reale pericolosità.

Durante l'evento, le famiglie avranno l'opportunità di interagire con i militari e ricevere informazioni dettagliate sui seguenti temi: la legalità e la certificazione dei prodotti, i rischi legati all'utilizzo di materiali artigianali e non conformi, e le gravi conseguenze fisiche derivanti da un uso improprio dei fuochi d'artificio.

Questa iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione con la società che gestisce il Centro Commerciale "Olbia Mare", si propone di fornire un importante contributo educativo e sociale, con particolare attenzione alla sensibilizzazione dei più giovani.