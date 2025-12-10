Sono accusate di detenzione ai fini di spaccio di droga quattro persone residenti nei comuni di Oristano, Ollastra e Terralba nei confronti delle quali sono state emesse informazioni di garanzia in seguito a un'operazione investigativa complessa condotta dalla Polizia di Stato su mandato della Procura della Repubblica di Oristano.

Durante l'indagine, le autorità hanno utilizzato tecniche di sorveglianza e controllo per smascherare un fiorente mercato illecito di stupefacenti, concentrato principalmente a Ollastra e nei dintorni. Dopo numerosi appostamenti e pedinamenti, gli investigatori sono riusciti a sequestrare più di 12 chili di marijuana, parte dei quali nascosti nei campi vicino a Ollastra. Numerose transazioni di droga sono state scoperte e contestate, coinvolgendo anche alcuni consumatori minorenni che hanno ricevuto sanzioni.

I quattro indagati, di cui tre senza lavoro stabile, si sono dimostrati abili nel loro scambio di sostanze stupefacenti, utilizzando varie piattaforme di messaggistica istantanea per evitare intercettazioni.

Oltre agli avvisi di garanzia emessi ai quattro indagati maggiorenni, durante l'anno di indagine sono stati confiscati diversi chili di marijuana, effettuati sei arresti e un minorenne è stato denunciato.