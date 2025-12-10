Sarebbe entrato in un bar a Macomer chiedendo di consumare due bevande pagandone solamente una, e chiedendo anche il resto del denaro. Dopo che il barista ha rifiutato, l'uomo sarebbe uscito dal locale per poi rientrarvi poco dopo con un palo di ferro lungo un metro tra le mani.

Avrebbe inoltre minacciato una ragazza che era intervenuta per difendere il barista, puntandole un coltello a serramanico del tipo "pattadese" alla gola, e quando lei ha chiamato il numero di emergenza 112, l'uomo le avrebbe lanciato addosso una bottiglia di vetro, senza però riuscire a colpirla.

Il 42enne è stato quindi arrestato dai Carabinieri con le accuse di tentata violenza privata e minaccia aggravata. Fortunatamente, sia il tempestivo intervento dei militari che quello di alcuni clienti ha impedito conseguenze più gravi.