La Brigata "Sassari" commemora oggi, 12 novembre 2026, la "Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace", nel 23° anniversario della strage di Nassiriya. Il 12 novembre 2003, l'attentato terroristico in Iraq provocò la morte di cinque militari dell'Esercito italiano, dodici carabinieri e due civili italiani, segnando profondamente la storia del Paese e delle Forze Armate.

Una ricorrenza particolarmente sentita per la Brigata Sassari, che in quell'attentato perse due suoi uomini: il capitano Massimo Ficuciello e il maresciallo capo Silvio Olla, entrambi impegnati nella missione italiana "Antica Babilonia" in Iraq.

Le commemorazioni si sono svolte nelle caserme della Brigata con la cerimonia dell'alzabandiera e la lettura dei nomi delle vittime, accompagnata dal solenne "presente" pronunciato dal personale schierato.

A Sassari, nella caserma intitolata al capitano Ficuciello, la cerimonia è presieduta dal comandante della Brigata "Sassari", il generale di brigata Andrea Fraticelli. Dopo la lettura della motivazione della Croce d'Onore alla memoria conferita all'ufficiale, è stata deposta una corona d'alloro ai piedi del monumento ai caduti.

Nel suo intervento, il generale Fraticelli ha ricordato il valore del sacrificio di quanti, a Nassiriya, compirono il proprio dovere anche per salvare i superstiti. Un richiamo rivolto anche ai militari presenti sull'importanza della responsabilità, della preparazione e della solidarietà tra commilitoni.

Il ricordo di Silvio Olla a Sant'Antioco

Le commemorazioni proseguiranno nel pomeriggio a Sant'Antioco, dove il comandante del 151° reggimento fanteria "Sassari", colonnello Rosario Maria Simonetti, insieme a una rappresentanza del reparto, renderà omaggio alla tomba del maresciallo capo Silvio Olla, insignito della medaglia d'oro "Vittime del terrorismo".

Alla cerimonia prenderanno parte l'amministrazione comunale, rappresentanti delle Forze Armate, delle associazioni combattentistiche e d'Arma e i familiari del militare.

La giornata si concluderà nella chiesa di Nostra Signora di Bonaria con una celebrazione eucaristica officiata dal cappellano militare del 151° reggimento.

Un momento di memoria e riconoscenza per chi ha perso la vita servendo il Paese lontano da casa, e per il sacrificio di uomini che continuano a essere ricordati dalle istituzioni, dai commilitoni e dalle comunità di appartenenza.