Assemini si prepara a diventare ufficialmente Città. Un riconoscimento prestigioso per la comunità del centro del Cagliaritano, al quale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il titolo onorifico con decreto del 15 ottobre 2026.

Ad annunciare la notizia è stato il sindaco Mario Puddu attraverso un messaggio pubblicato sui social, condividendo con i cittadini un risultato atteso da tempo e destinato a segnare un momento importante per la storia amministrativa e identitaria del Comune.

"È arrivata una notizia che aspettavamo da tempo", ha scritto il primo cittadino, sottolineando il valore del riconoscimento per una comunità che nel corso degli anni ha costruito il proprio percorso di crescita, mantenendo vive le proprie radici, le tradizioni e il senso di appartenenza.

Il titolo di Città rappresenta infatti un riconoscimento alla storia, all'identità e al percorso compiuto da Assemini, che si prepara ora a celebrare ufficialmente questo traguardo insieme ai suoi abitanti.

Nel suo messaggio, il sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare alla consigliera Luisa Atzori e al gruppo locale dei Riformatori

Nei prossimi giorni l'Amministrazione comunale stabilirà la data della cerimonia ufficiale, un appuntamento al quale sarà invitata tutta la cittadinanza.

"Sarà una giornata di festa, alla quale vogliamo invitare tutta la cittadinanza", ha anticipato Puddu, che ha concluso il suo annuncio con un messaggio rivolto all'intera comunità: "Un bel riconoscimento per Assemini e per tutti gli asseminesi".

Per la città si apre così una nuova pagina, da vivere come un'occasione di orgoglio collettivo e di valorizzazione della propria storia e della propria identità.