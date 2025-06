È stato trovato con 106 grammi di marijuana nascosti nella propria auto in viale Regina Elena a Cagliari, e durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati scoperti altri 1,94 chilogrammi di marijuana, 77 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 4.770 euro in contanti provenienti dall'attività di spaccio, il tutto sequestrato.

Per questo, durante la mattinata di oggi, sabato 7 giugno, i militari della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno arrestato un operaio 37enne di Monserrato. Dopo le formalità di rito, l'indagato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Questa operazione conferma l'impegno costante dei Carabinieri nel contrastare l'intera catena del traffico di droga, in linea con le decisioni prese nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e con il sostegno delle istituzioni cittadine per mantenere alta la vigilanza sul fenomeno. I controlli continueranno su tutto il territorio, con particolare attenzione alle zone più sensibili e ai percorsi logistici utilizzati per il traffico di stupefacenti.