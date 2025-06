Oltre 200 cittadini sono stati identificati e oltre 140 veicoli sono stati fermati nella serata di ieri, venerdì 6 giugno, fino alle prime luci dell’alba, dai Carabinieri del comando provinciale di Cagliari, che hanno attuato un complesso servizio mirato a garantire la sicurezza dei cittadini e a prevenire comportamenti devianti, in particolare durante la movida e per quanto riguarda la sicurezza stradale.

A Cagliari, due conducenti sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza: un trentanovenne di San Gavino Monreale con un tasso alcolemico superiore a un grammo per litro e un quarantacinquenne di origine nigeriana, privo di patente in quanto mai conseguita, con valori superiori allo 0,80 g/l. In entrambi i casi è stato ritirato il permesso di guida e sono stati presi i provvedimenti previsti nei confronti dei mezzi.

A Villasimius, i Carabinieri hanno denunciato un ventiseienne cagliaritano per detenzione ai fini di spaccio, dopo averlo trovato in possesso di cocaina, marijuana, hashish e denaro contante lungo la provinciale per Capo Boi. Successivamente, durante la perquisizione della sua abitazione a Cagliari, non è stato trovato altro materiale illecito.

A Guspini, l'Aliquota Radiomobile ha sanzionato un cinquantatreenne per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di un grammo e mezzo per litro. La patente è stata immediatamente ritirata e a Decimomannu, un quarantaseienne di Villacidro ha visto il suo veicolo sequestrato e il documento di guida ritirato dopo essersi scontrato da solo lungo la provinciale novanta e aver rifiutato il test alcolemico.

Durante i controlli a Villamassargia, un quarantatreenne ha segnalato minacce di morte ricevute dal suocero settantaduenne. I carabinieri hanno temporaneamente ritirato il porto d'armi per uso venatorio dell'indagato, sequestrando cinque fucili calibro dodici e munizioni, ora custoditi presso la stazione competente.

Tutti gli illeciti penali e gli atti amministrativi sono stati trasmessi alle autorità giudiziarie e amministrative competenti per le opportune valutazioni. I servizi di prevenzione continueranno nei prossimi fine settimana, con particolare attenzione alle zone ad alta densità giovanile, per assicurare la sicurezza dei cittadini e il rispetto della normativa vigente.