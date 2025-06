È morto a soli 29 anni dopo aver avuto un malore improvviso la notte tra il 28 e il 29 maggio, Giuseppe Livieri. Originario di Altamura, in Puglia, Livieri era sia un carabiniere che un calciatore, residente da due anni a Biandrate, in provincia di Novara, dove svolgeva il suo servizio presso la stazione dell'Arma.

Come riportato da leggo.it, pare che il giovane abbia subito un malore mentre si trovava nella propria abitazione e nonostante i soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Avrebbe tra poco compiuto 30 anni.

Il calcio era una delle sue principali passioni e interessi, tanto che ricopriva il ruolo di attaccante nella formazione amatoriale del River Sesia, che ha manifestato profondo dolore per la scomparsa del giocatore attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. "Ciao Beppe, non abbiamo più lacrime, per la prima volta un tuo scherzo non ci è piaciuto. Per sempre con noi nei nostri cuori".