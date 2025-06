Sono diverse le infrazioni legate al trasporto di cibo e altri materiali non alimentari all'interno di un autocarro con a bordo due uomini, fermato lo scorso fine settimana da squadra della Sezione Polizia Stradale di Nuoro, Distaccamento di Laconi, lungo la SS 131, nella zona di Oristano.

Le autorità hanno accertato che non erano state rispettate le norme igieniche e di temperatura per il trasporto di beni destinati al consumo umano. Successivamente, con il supporto del personale dell'ASL di Oristano per l'ispezione del pesce, sono state contestate le irregolarità individuate.

Incredibilmente, il giorno seguente, gli stessi agenti hanno fermato un altro autocarro lungo la stessa arteria stradale e hanno scoperto uno dei due uomini sanzionati il giorno precedente, che trasportava nuovamente beni alimentari senza ottemperare alle normative igienico-sanitarie.

Anche in questa circostanza, è stato richiesto l'intervento dell'ASL per verificare la conformità degli alimenti ed è stata contestata l'infrazione rilevata.