Omicidio-suicidio a Castelvetrano dove Francesco Campagna, infermiere 55enne, avrebbe ucciso la moglie Mary Bonanno, insegnante 49enne, prima di lanciarsi dal tetto dell'edificio in cui vivevano. L'arma del delitto, una chiave inglese, è stata ritrovata vicino al corpo di lei. La coppia aveva tre figlie.

Come riporta TgCom 24, un parente di Campagna avrebbe raccontato: "Nell'ultima settimana era andato via e viveva nella casa di campagna, vicino a Selinunte, ma non so se avesse litigato con la moglie o se fosse successo altro".

Quando i parenti non sono riusciti a mettersi in contatto con la coppia, hanno allertato i Carabinieri che si sono immediatamente recati nella casa di Selinunte, mentre un'altra pattuglia è arrivata in via IV Aprile scoprendo i cadaveri.

Francesco Campagna nel novembre 2016 aveva postato su Facebook una fotografia, che lo ritrae abbracciato alla donna con scritto "no alla violenza sulle donne".