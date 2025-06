Ieri a Olbia si è svolta una giornata intensa ed emozionante che ha coinvolto i ragazzi delle scuole locali I.T.C. Spanedda e Liceo Scientifico A. Mossa nell'ambito dell'importante evento "Rally Italia Sardegna 2025", organizzato dalla Questura di Sassari.

Durante il convegno moderato dal dr. Inti Piras, Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Sassari, si è discusso degli effetti negativi dell'alcol e delle droghe sulla guida. Il Sindaco di Olbia, dr Settimo Nizzi, ha evidenziato i danni provocati dalle droghe, incoraggiando i ragazzi a condurre una vita sana e altruista per contribuire al benessere della comunità.

Un momento toccante è stato l'intervento di un ragazzo che ha condiviso la sua struggente esperienza nella "Comunità terapeutica Incontro" di Don Pierino Gelmini, raccontando come la droga abbia segnato la sua vita dall'età di 11 anni. Ha esortato gli altri ragazzi a non seguire il suo stesso percorso verso l'isolamento e le sofferenze causate dalla dipendenza da droghe.

Il consulente della Presidenza del Consiglio, Pignataro, ha lanciato un forte allarme sui pericoli legati alla droga, mettendo in guardia sui rischi che comporta diventare schiavi delle sostanze stupefacenti. La dott.ssa Gianfranca Nieddu, Psichiatra e Responsabile del Servizio Dipendenze Alcoliche della ASL. Sassari 1, ha illustrato in modo chiaro il meccanismo chimico delle droghe e le conseguenze fisiche e patologiche sull'organismo umano derivanti dalla dipendenza.

Il Questore Mastrapasqua ha offerto ai ragazzi preziosi consigli per proteggere la propria vita e salute, evidenziando i pericoli legati alla dipendenza e sottolineando l'importanza della collaborazione con le forze dell'ordine per affrontare le situazioni difficili insieme. Durante la mattinata, molti bambini hanno avuto l'opportunità di partecipare a un percorso in auto, ricevendo istruzioni sulla guida e sui segnali stradali dai poliziotti della stradale, per concludere poi con il rilascio di una "patente del perfetto guidatore".