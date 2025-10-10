Da martedì 14 a venerdì 17 ottobre 2025 la galleria Arexini, lungo la strada statale 125 Var “Orientale Sarda” nel territorio di Muravera, sarà chiusa al traffico nelle ore notturne per consentire nuovi lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione e sicurezza. L’interdizione sarà in vigore in entrambi i sensi di marcia dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

L’intervento rientra nella fase finale dei lavori avviati tra gennaio e giugno di quest’anno, che hanno già interessato l’ammodernamento dell’illuminazione interna della galleria. Questa seconda fase punta a completare e ottimizzare le opere già installate per garantire maggior sicurezza e comfort di guida.

Durante la chiusura, il traffico verrà deviato sulla viabilità alternativa. I veicoli diretti verso Tortolì dovranno imboccare la ex statale 125 dallo svincolo al km 39,300 in direzione Muravera, proseguire sulla circonvallazione (via Sarrabus) e rientrare sulla 125 Var al km 47. Per chi procede verso Cagliari, la deviazione avverrà in senso opposto: uscita al km 47 verso Muravera, percorrenza della ex statale 125 e rientro allo svincolo al km 39,300.

Durante tutta la durata dei lavori sarà comunque garantito l’accesso al distributore di carburante situato al km 41,650 della statale.