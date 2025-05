I lavori sulla Strada Provinciale SP 15, tra Sinnai e la rotatoria industriale, inizieranno il prossimo lunedì 19 maggio. Finanziati dalla Città Metropolitana di Cagliari, gli interventi comprendono la messa in sicurezza e la manutenzione della strada, con la realizzazione di marciapiedi e cunette in cemento.

Sarà inoltre canalizzata l'acqua piovana su condotte interrate e installata l'illuminazione stradale insieme ad attraversamenti pedonali lungo tutto il tratto interessato.

Spiega la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu: "Si tratta di un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento della viabilità in una zona strategica del nostro territorio. Questi interventi rappresentano un passo concreto verso una mobilità più sicura, ordinata e rispettosa delle esigenze di tutti".

Soddisfatto Francesco Lilliu, consigliere metropolitano con delega alla mobilità: "Questa importante opera conferma la sinergia tra la Città Metropolitana e i Comuni. Complimenti ai nostri uffici e grazie al Comune di Sinnai e alla sua Sindaca per la proficua collaborazione".