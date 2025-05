Una bambina di soli 14 mesi è stata trovata dalla Polizia di Novara in condizioni igienico-sanitarie gravissime, e positiva alla cocaina.

La bimba, come informa Tg Com 24, era scomparsa da oltre un anno, dopo che il padre, straniero, l'avrebbe portata via dalla madre, italiana. Secondo la denuncia della madre, l'uomo avrebbe costretto la donna a portare a termine la gravidanza con maltrattamenti per ottenere il permesso di soggiorno. Pochi mesi dopo il parto, il padre avrebbe preso la bambina con sé per poi sparire nel nulla, affidandola a una donna pregiudicata e tossicodipendente. Tutti i responsabili, compresi i genitori e la donna, sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia. Attualmente la bambina è ospitata in una struttura protetta, con avviata la procedura di adozione.

Dopo che la madre ha presentato denuncia, la Squadra mobile di Novara ha avviato un'indagine che ha portato all'identificazione di un uomo conosciuto solo con un soprannome anche dalla sua ex compagna. L'uomo, senza fissa dimora, avrebbe un passato di reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti e il possesso di armi clandestine. Dopo una lunga ricerca, è stato localizzato in un locale notturno dove ha confessato di aver dato la bambina a una donna pregiudicata e tossicodipendente. Gli agenti, trovata la residenza della donna, hanno scoperto le condizioni di abbandono in cui si trovava la piccola.

La bambina è stata ricoverata in ospedale per esami medici, tra cui un test tossicologico, a causa delle circostanze in cui viveva. Il risultato del test ha confermato la presenza di cocaina nel suo organismo.