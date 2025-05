Silvia Sardone e Roberto Vannacci sono i nuovi vicesegretari federali della Lega. La nomina dei due eurodeputati è stata ufficializzata dal Consiglio federale riunito a Montecitorio su convocazione del segretario Matteo Salvini. Entrambi affiancheranno Alberto Stefani e Claudio Durigon, già in carica e riconfermati nella stessa occasione.

La riorganizzazione interna del vertice leghista è stata resa possibile grazie alla modifica dello statuto approvata durante il congresso del partito lo scorso 5 e 6 aprile a Firenze. Il nuovo regolamento consente infatti l’ampliamento della squadra dirigente fino a quattro vicesegretari.

Nel corso del Consiglio federale, Salvini ha rivolto parole di riconoscenza ad Andrea Crippa, il cui ruolo da vicesegretario decade in virtù del nuovo assetto statutario: "Andrea Crippa ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro, lo ringrazio e continuerà a essere al mio fianco con un ruolo rilevante per il bene della Lega", ha dichiarato il leader del Carroccio.

La riunione, fa sapere il partito, si è aperta con un approfondimento sulla pace fiscale. A intervenire anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La Lega ribadisce che il tema resta una “priorità concreta e irrinunciabile”, con l’obiettivo di sostenere i contribuenti in difficoltà ma in buona fede. “Nessuna tolleranza per i grandi evasori”, si legge nella nota diffusa dal partito.

L’assemblea ha infine conferito pieno mandato a Salvini e al responsabile del Mef per condurre il confronto con gli alleati sul dossier fiscale.

"Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Matteo Salvini e a tutta la Lega per la fiducia che mi è stata accordata - ha commentato sui social Silvia Sardone -. Essere nominata vice segretaria, la prima donna nella storia della Lega, è per me un grande onore e una responsabilità che assumo con entusiasmo. Sono pronta a dare il massimo per la nostra comunità e a lottare, con determinazione, per le sfide che ci attendono in Italia e in Europa".

"La mia militanza politica è sempre stata radicata nel territorio, tra la gente, ascoltando e rispondendo alle esigenze dei cittadini. In questi anni ho portato avanti numerose battaglie su temi cruciali, e continuerò a farlo con la stessa passione, al fianco di Matteo Salvini e di tutta la Lega. Mi riconosco in una linea politica fatta di coraggio, identità e spirito combattivo: valori che intendo rafforzare ulteriormente in questo nuovo incarico", ha concluso la vice segretaria.