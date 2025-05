Nel pomeriggio di oggi un tragico incidente ha scosso la comunità di Rho, in provincia di Milano. Un uomo di 62 anni, cittadino egiziano residente nella zona, ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion mentre percorreva via Risorgimento su un monopattino elettrico.

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 17 nella frazione di Mazzo di Rho. Il camion, un mezzo pesante a tre assi, stava svoltando da via Risorgimento in via Alcide De Gasperi quando ha travolto il 62enne, trascinandolo per circa dieci metri. Il corpo dell'uomo è rimasto incastrato sotto il veicolo, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero.

All'arrivo dei soccorsi, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il conducente del camion, un uomo di 54 anni, è stato trasportato in stato di shock all'ospedale di Garbagnate Milanese per accertamenti

Le autorità locali, inclusi i carabinieri e la polizia locale, hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento, le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.