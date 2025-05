Cresce l’attesa per la sfida di domenica sera alla Unipol Domus contro il Venezia, gara decisiva per la salvezza. Il Cagliari si prepara con qualche incertezza legata alle condizioni di tre giocatori chiave: Luperto, Mina e Coman. Anche nell’allenamento odierno, i tre rossoblù hanno svolto lavoro personalizzato, alimentando i dubbi sulla loro disponibilità.

Il tecnico Davide Nicola, però, non ha perso le speranze: si lavora per tentare un recupero in extremis, magari anche solo per un impiego a partita in corso. In particolare, il rientro di Coman avrebbe un peso importante, considerata l’assenza per squalifica di Pavoletti e la carenza di alternative offensive in panchina.

Nel caso in cui Luperto e Mina non dovessero farcela, Nicola sarebbe pronto a confermare la coppia difensiva Palomino-Obert, già vista nell’ultima trasferta contro il Como. Intanto, arrivano buone notizie dal centrocampo: Jankto è tornato ad allenarsi in gruppo.

Presente alla seduta anche il presidente Tommaso Giulini, a sottolineare l’importanza del momento. Lo stesso entusiasmo si respira tra i tifosi: sono già stati prenotati circa 16.000 posti, e la sensazione è che domenica la Unipol Domus sarà gremita in ogni ordine di posto.