Grande attesa domenica 18 maggio per la 74^ edizione della Cavalcata Sarda.

Si inizierà alle ore 9:00 con partenza da via Asproni.

Ecco i gruppi partecipanti in ordine di sfilata:

Motociclisti Polizia Municipale

Associazione Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Sassari

Corpo Bandistico “Luigi Canepa” di Sassari

Carabinieri a cavallo in alta uniforme

Gonfalone della Città di Sassari

Gremio dei Massai

Tamburini dei Gremi dei Candelieri di Sassari

GRUPPI FOLK DI SASSARI (gruppo misto)

SASSARI Inoria Bande

SASSARI Associazione “San Nicola”

SASSARI Associazione “Città di Sassari”

SASSARI Associazione “Thatari”

SASSARI Associazione “Santa Caterina”

SASSARI Associazione “Acuvacamus”

Viaggio in Sardegna

ARZANA - Associazione “Abba Frida”

BARRALI - Associazione “Santa Lucia”

BENETUTTI - Associazione “Zente in Faina”

BITTI - Associazione “Sas Prennas”

BONNANARO - Associazione “Monte Arana”

BONO - Associazione “San Michele Arcangelo”

BONORVA - Associazione “Pro loco”

BURCEI - Associazione “A passu antigu”

BURGOS - Associazione “Burgos” (BALLO)

OROTELLI - Maschere Etniche Thurpos di Orotelli

CABRAS - Associazione “Gli Scalzi”

CODRONGIANUS - Associazione “Bestimentas de muda”

COSSOINE - Associazione “Santa Chiara”

DORGALI - Associazione “Don Milani”

FLORINAS - Associazione “Figulinas” (BALLO)

FONNI - Associazione “Brathallos”

GAVOI - Associazione “Pro loco”

GHILARZA - Associazione “Su Carruzu”

GONNESA - Associazione “Sant’Andrea”

ORISTANO - Associazione “Città di Oristano” (BALLO)

ORISTANO - Tamburini e Trombettieri “Città di Oristano”

IGLESIAS - Associazione “Pro loco”

ILBONO - Associazione “Amistade”

ITTIRI - Associazione “Ittiri Cannedu”

LACONI - Associazione “Franciscu Lai”

MACOMER - Associazione “Santa Barbara”

MASAINAS - Associazione “Marianna Dessì – Stefano Uccheddu”

NULVI - Associazione “Monte Alma”

NUORO - Associazione “Ortobene”

OLBIA - Associazione “Olbiese” (BALLO)

SAMUGHEO - Associazione Culturale I Mamutzones de Samugheo

OLIENA - Associazione “Su Gologone”

ORANI - Associazione “Orani”

OROSEI - Associazione “Santu Jacu” (BALLO)

OROTELLI - Associazione “Orotelli”

OSCHIRI - Associazione “Nostra Signora di Castro”

OSILO - Associazione “Tuffudesu”

TETI - Associazione Culturale “Su Sennoreddu e S’iscusorzu”

OSSI - Associazione “Santu Bertulu”

OVODDA - Associazione “Orohole”

PAULILATINO - Associazione “Guilcer”

PLOAGHE - Associazione “Salvatore Manca” (BALLO)

PORTO TORRES - Associazione “Etnos – Li Bainzini”

POZZOMAGGIORE - Associazione “Nostra Signora de Su Saludu”

QUARTU SANT'ELENA - Associazione “Città di Quarto 1928”

OTTANA - Boes e Merdules di Ottana

SAMUGHEO - Associazione “Pro loco” (BALLO)

SENNORI - Associazione “Janas” e Associazione “Sos Femineddos”

SESTU - Associazione “San Gemiliano”

SILANUS - Associazione “Tradissiones Populares”

SILIGO - Associazione “Santa Maria de Bubalis”

SINNAI - Associazione “Sinnai” (BALLO)

TEMPIO PAUSANIA - Accademia Tradizioni Popolari Città di Tempio

AUSTIS - Maschere Etniche Sos Colonganos

THIESI - Associazione “Pro loco”

URI - Associazione “Santa Rughe”

USINI - Associazione “Ursinia”

UTA - Associazione “Pro loco”

VILLAGRANDE STRISAILI - Associazione “San Gabriele”

VILLANOVA MONTELEONE - Associazione “Tradizioni Popolari”

MAMOIADA - Mamuthones e Issohadores – Pro loco

OMAGGIO ALLA “BELLEZZA” della PACE

Sfilata di 160 figuranti (in coppia e in abito tradizionale), in rappresentanza di tutti i territori della Sardegna accompagnati da Maria Antonietta Bosu con "s'affuente".

Un messaggio d'amore, di pace e di libertà contro ogni forma di guerra e di violenza.

La Cavalcata Sarda sarà infine chiusa dalla sfilta di cavalieri e amazzoni.