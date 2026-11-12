Non solo terapie: la cura necessità anche di ascolto, empatia e piccoli gesti quotidiani. È questo il messaggio al centro dell'iniziativa promossa dal reparto di Nefrologia dell'ASL di Cagliari all'ospedale SS. Trinità, in occasione della Giornata della Gentilezza che si celebra domani, venerdì 13 novembre 2026.

Il progetto, intitolato "Un filo ci unisce - La gentilezza che crea legame", nasce da un percorso avviato nel 2022 per valorizzare le relazioni umane nei luoghi di cura. Quest'anno l'iniziativa si amplia e coinvolge anche gli altri centri di Nefrologia e dialisi di Isili, Quartu e Muravera, appartenenti alla stessa Struttura complessa del SS. Trinità.

La partecipazione si estenderà inoltre ad altri reparti dell'ospedale cagliaritano, con l'obiettivo di raggiungere progressivamente anche le altre strutture ospedaliere dell'ASL di Cagliari.

Personale sanitario e amministrativo, pazienti e familiari saranno invitati a lasciare un filo o un nastro accompagnato da una parola, un messaggio o un pensiero gentile negli spazi appositamente allestiti negli ospedali. Tutti i contributi raccolti confluiranno in opere collettive, destinate a diventare simboli di una comunità assistenziale unita.

L'ispirazione arriva dalla celebre opera "Legarsi alla montagna" di Maria Lai, l'artista sarda originaria di Ulassai. Il gesto di legare e intrecciare i fili richiama proprio il significato della sua opera: creare connessioni e rafforzare il senso di appartenenza attraverso un'azione condivisa.

Anche in ospedale il filo assume un valore simbolico, diventando espressione del rapporto tra chi cura e chi viene curato. Gli spazi dedicati all'iniziativa offriranno occasioni di incontro, condivisione, socialità e riflessione, trasformando un semplice gesto in un'esperienza collettiva.

Le installazioni saranno presentate il13 novembre e collocate in luoghi accessibili, affinché possano diventare segni visibili di vicinanza e partecipazione.

Alla base del progetto c'è la convinzione che la gentilezza non sia un elemento accessorio dell'assistenza, ma una componente fondamentale della relazione di cura. Un messaggio che il SS. Trinità vuole condividere con operatori, pazienti e familiari: un filo può unire persone diverse, avvicinare storie e rendere più umano il percorso di cura.