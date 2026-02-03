Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso, nella giornata odierna, un avviso di allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria) valido dalle ore 14:00 di oggi, martedì 3 febbraio 2026, fino alle ore 18:00 di mercoledì 4 febbraio 2026.

L’allerta riguarda: rischio idraulico e rischio idrogeologico nelle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio–Pischinappiu, Flumendosa–Flumineddu e Tirso; rischio idrogeologico nell’area di allerta Gallura.

Nel dettaglio, le fasce orarie e le tipologie di rischio sono così articolate: dalle 14:00 di martedì 3 alle 15:00 di mercoledì 4 febbraio: rischio idrogeologico; dalle 03:00 alle 18:00 di mercoledì 4 febbraio: rischio idraulico.

La Protezione Civile regionale invita la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni diramate dalle autorità competenti.

Le indicazioni per la Municipalità di Pirri

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha diffuso specifiche norme di comportamento rivolte in particolare agli abitanti della Municipalità di Pirri, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Secondo quanto indicato nell’avviso, è sconsigliato parcheggiare nelle vie: Balilla (da piazza Italia a via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere.

Le auto parcheggiate nelle strade indicate possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

In presenza di fenomeni temporaleschi, i cittadini sono inoltre invitati ad adottare le seguenti misure di autoprotezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; evitare di uscire di casa se non strettamente necessario; allontanarsi dalle strade allagate, raggiungendo luoghi più elevati.

Previsioni per mercoledì 4 febbraio 2026 in Sardegna (Fonte Arpas)

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati nella prima parte della giornata e da pomeriggio.

Temperature: in calo, principalmente nei valori minimi. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali con rinforzi sino a forti. Mari: molto mossi sul settore occidentale, localmente agitati sulle coste del Sulcis in serata; mossi altrove.

Previsioni per giovedì 5 febbraio 2026

Cielo nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli sul settore occidentale. Temperature: stazionarie. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali. Mari: molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati. Le temperature tenderanno a un generale calo in entrambi i valori. I venti soffieranno inizialmente deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno mossi o molto mossi con aumento del moto ondoso.