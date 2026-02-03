Prosegue senza sosta l’attività investigativa dell’Arma dei Carabinieri sul conto del 49enne residente a Decimomannu, arrestato nei giorni scorsi in flagranza mentre, secondo quanto riferito, tentava di introdursi in un istituto scolastico di Serramanna per mettere a segno un furto.

Dopo l’intervento che aveva portato al suo fermo, i militari della Compagnia di Sanluri hanno continuato a scavare sul suo conto. In particolare, l’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto della Stazione di Decimomannu, ha ricostruito una serie di episodi predatori che nelle ultime settimane avevano preso di mira diverse scuole del territorio.

Le perquisizioni personali e veicolari eseguite a carico dell’uomo avrebbero consentito di rinvenire elementi ritenuti determinanti per collegarlo ad almeno altri due furti avvenuti in istituti scolastici di Villacidro il 13 e 31 gennaio scorsi. Nella sua disponibilità sarebbero state trovate alcune chiavi specifiche utilizzate per forzare gli infissi e un piccolo bottino composto da circa 130 monete, per un valore complessivo di una ventina di euro, ritenuto provento dei raid nelle scuole villacidresi.

A rafforzare il quadro indiziario anche il sequestro degli indumenti che il 49enne avrebbe indossato durante i colpi, ora al vaglio degli investigatori per eventuali riscontri di natura forense.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri avrebbero inoltre rinvenuto sostanze stupefacenti detenute per uso personale: una modesta quantità di eroina, pari a 0,20 grammi, e circa cinque grammi di marijuana, sequestrati in via amministrativa.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e segnalato alla Prefettura di Cagliari in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti.

L’operazione conferma l’attenzione costante dei Carabinieri verso la tutela degli istituti scolastici, considerati presidi fondamentali di legalità e sicurezza nelle comunità locali. Un impegno che punta non solo a intervenire sul singolo episodio, ma anche a smantellare condotte criminali seriali che generano particolare allarme sociale sul territorio.