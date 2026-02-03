Sarebbe tornato nell’abitazione dei genitori nonostante il divieto imposto dall’Autorità Giudiziaria, finendo nuovamente in manette. Nella serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato un 22enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto da parte dei genitori del giovane, preoccupati per la sua presenza in casa, in aperta violazione delle prescrizioni giudiziarie. I militari sono arrivati rapidamente sul posto e avrebbero sorpreso il 22enne all’interno dell’abitazione, procedendo all’arresto immediato.

La vicenda affonda le radici in un episodio avvenuto nel dicembre scorso, quando lo stesso giovane era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. In quell’occasione, al termine di una lite per futili motivi, avrebbe aggredito i genitori dando seguito a un comportamento violento che, secondo quanto ricostruito, si inseriva in un contesto di minacce, ingiurie e percosse reiterate nel tempo.

Dopo un periodo di custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta, la misura era stata attenuata con l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, obblighi che però sono stati disattesi nella serata di ieri.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Cagliari San Bartolomeo, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto per la mattinata odierna.