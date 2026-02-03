Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per spaccio di droga nel centro di Porto Torres, dove nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno fermato un giovanissimo trovato, secondo quanto riferito, in possesso di numerose dosi di hashish pronte per la vendita.

I militari stavano svolgendo i consueti servizi di pattugliamento quando hanno notato il ragazzo all’interno di un esercizio commerciale della zona del porto. Il giovane, secondo quanto comunicato dalle autorità, stava chiedendo con insistenza al barista di servirgli bevande alcoliche, un comportamento che ha insospettito i carabinieri. Alla vista dell’auto di servizio, il ragazzo avrebbe improvvisamente tentato la fuga a piedi, dando il via a un breve inseguimento tra le vie del centro.

Dopo alcune centinaia di metri i militari sono riusciti a raggiungerlo e a sottoporlo a perquisizione. Nella tasca del giubbotto sarebbero state trovate 14 dosi di hashish già confezionate, insieme a diverse banconote ritenute provento di precedenti cessioni di droga.

I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione del giovane. Nel garage di casa i carabinieri avrebbero rinvenuto altre 51 dosi della stessa sostanza, un pezzo intero di hashish del peso di circa sette grammi e un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica per i Minorenni di Sassari, che coordina le indagini, il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.