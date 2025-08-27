Giovanna Bellisai, la più longeva cittadina di Quartu Sant'Elena, ha celebrato il suo centocinquesimo compleanno circondata dalla sua numerosa famiglia, e con la partecipazione del sindaco, Graziano Milia, e della presidente del Consiglio, Rita Murgioni.

Quartese di nascita, la signora Giovanna è nata poco dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale nel 1920. Cresciuta in città, ha avuto una bellissima famiglia con sei figli, tre maschi e tre femmine, nove nipoti e sette pronipoti. Durante la sua vita, si è dedicata all'educazione dei figli e alla gestione della casa, mostrando un particolare interesse per i fiori e le piante.

Si è trattato di un compleanno speciale per un record di longevità che punta a rinnovare: "Sono davvero contenta per la visita di sindaco e presidente del Consiglio, ma ovviamente anche per la presenza di tutti i miei familiari, compreso mio 'fratellino'. Ho sicuramente raggiunto un bel traguardo, e ho ancora tanta voglia di continuare a rallegrarmi con queste emozioni".

In occasione della sua festa, ha ricevuto numerosi fiori, tra cui quelli donati dall'amministrazione comunale che ha deciso di omaggiarla con una targa speciale. I festeggiamenti sono culminati con una torta decorata con il numero 105 in primo piano accanto alla scritta 'Auguri Nina', il nome con cui ama essere chiamata dai suoi amici.

"Il mio augurio riflette quello di tutta la cittadinanza, perché un traguardo così deve essere assolutamente celebrato - ha commentato il sindaco, Graziano Milia, recatosi personalmente in visita a Nonna Nina -. La longevità di Giovanna è un orgoglio e contestualmente anche una risorsa per la comunità, perché i concittadini della terza età sono scrigni di sapere, portatori di esperienze di vita dalle quali si può solo imparare, in primis le nuove generazioni". "Centocinque anni sono un risultato straordinario, rappresentano una vita ricca di emozioni e ricordi indimenticabili, un traguardo raro e prezioso che merita di essere celebrato con gioia. E così è stato" ha Rita Murgioni.