L'appello rivolto alla comunità affinché contattasse la polizia locale per individuare il branco di cani segnalato in via Newton, dopo l'aggressione a Fiorella Carrus, consigliera presso la municipalità di Pirri, ha dato i suoi frutti.

Stamattina, alle 8, un residente ha avvertito la centrale operativa della polizia locale riguardo alla presenza dei cani nella stessa via, e la sezione Vigilanza Ambientale della Polizia Locale di Cagliari è intervenuta rapidamente sul posto, dopo aver dialogato con la persona che ha fatto la segnalazione, e si è diretta verso i 7 cani di piccola taglia ma aggressivi, che si trovavano lì in gruppo.

Successivamente, è stato richiamato il canile che è riuscito a catturare 3 dei 7 cani, i quali non erano identificati tramite microchip come prescritto dalla legge. L'operazione di cattura parziale si è conclusa intorno alle 11:30.

In futuro, saranno programmati servizi congiunti con il canile per rintracciare gli altri cani e verificare la loro provenienza, se possibile. È importante ricordare di segnalare tempestivamente tali situazioni di pericolo potenziale alla centrale operativa della polizia locale di Cagliari.