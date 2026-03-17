Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9, nella zona industriale di Assemini, dove un’auto è finita fuori strada ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. All’arrivo delle squadre di soccorso erano già presenti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente. La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.