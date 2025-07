Interruzione della circolazione e ritorno graduale alla normalità con ritardi che hanno superato le due ore in molti casi. Sabato di tensione per il nodo ferroviario di Roma a causa di un vasto incendio che ha interessato i binari dell'Alta Velocità Roma-Firenze tra Roma Tiburtina e Settebagni, partendo da sterpaglie in un terreno privato e spinto dal vento.

Le fiamme sono divampate intorno alle 14:00 lungo via Salaria, a Fidene, nel quadrante nord di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e un'autobotte per contenere l'incendio, le cui cause sono ancora da stabilire. Il rogo ha colpito anche Settebagni, causando interruzioni alla circolazione ferroviaria dalle 15:40, con una sospensione temporanea dovuta al fumo denso.

Dopo aver circoscritto l'incendio alle 16:10, la circolazione è tornata regolare solo sulla linea convenzionale. I tecnici di Rfi hanno lavorato per riparare i danni alle infrastrutture e riattivare il traffico sull'Alta Velocità, che è rimasto fermo fino alle 17:30. Gli effetti sulla mobilità sono stati immediati e significativi, con ritardi che si sono accumulati lungo la rete ferroviaria, soprattutto verso Firenze.