Un incendio sta minacciando alcune abitazioni e un campo rom alla periferia di Carbonia, nella Sardegna sud-occidentale. Sul posto sono già operativi due elicotteri leggeri e un Super Puma, mentre da Olbia sono arrivati anche due Canadair per rafforzare le operazioni di spegnimento, che stanno effettuando lanci di estinguente sull'area.

In località Sirai sono state evacuate alcune case e un campo rom per precauzione, mentre un distributore di carburanti e un caseificio sono stati salvati grazie al pronto intervento della macchina antincendi. A causa del fumo denso, l’ultimo tratto della strada che collega Iglesias a Carbonia è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Sono operative anche tre squadre dei Vigili del fuoco con un’autobotte.

Sempre oggi, un altro incendio di interfaccia è divampato a Maracalagonis, nell’area metropolitana di Cagliari, in località Funtana Flumini. In questo caso non si sono rese necessarie evacuazioni, ma sul posto sta operando un elicottero regionale per impedire che le fiamme raggiungano le vicine aziende agricole e le abitazioni sparse presenti nella zona.

Le squadre antincendio continuano a lavorare senza sosta per mettere sotto controllo i roghi alimentati dal caldo e dal vento, mentre resta alta l’attenzione per la tutela delle persone e delle attività produttive minacciate dalle fiamme.

Complessivamente, il Comando provinciale di Cagliari ha portato a termine 18 interventi nella giornata odierna, di cui 11 legati allo spegnimento di incendi divampati in diversi comuni.

Le operazioni restano difficili a causa del vento caldo che alimenta i fronti di fuoco e rende complesso il lavoro dei mezzi aerei e delle squadre a terra. La Protezione civile invita i cittadini a «mantenere la calma, collaborare con le autorità e segnalare tempestivamente eventuali focolai o situazioni di pericolo».