Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 12 luglio, a Villasor dove un vasto incendio ha devastato un magazzino situato all'interno di un terreno agricolo di circa 1.000 metri quadrati, lungo la Strada Provinciale 4 al chilometro 14.

Il capannone, di proprietà di un operaio 51enne residente nella zona, conteneva materiali ferrosi e attrezzature da lavoro. Fortunatamente le fiamme erano circoscritte al solo magazzino e non si sono verificati danni a persone o animali.

Intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Sanluri, Santadi e Cagliari per domare le fiamme. Le operazioni non sono ancora concluse e sarà necessario bonificare l'area una volta terminato il lavoro. Al fine di garantire la sicurezza delle operazioni in corso e prevenire ulteriori rischi, la strada interessata è temporaneamente chiusa al traffico.

Presenti sul posto i Carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Gesturi.