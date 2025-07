Oggi, sabato 12 luglio, sono stati segnalati ben 30 incendi in diversi punti della Sardegna, con 11 di essi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei regionali.

Tra questi, l'incendio di Carbonia è stato uno dei più critici a causa della presenza di abitazioni e della rapida propagazione guidata dal vento. Attualmente, due elicotteri regionali (Ecureil e Superpuma), due Canadair della flotta nazionale e un elicottero dell'aeronautica militare sono impegnati sul fronte delle fiamme.

Altri incendi significativi si sono verificati in diverse località, con squadre di soccorso che lavorano instancabilmente per contenere gli incendi. Ad esempio, a Nulvi, Nurri, Bottidda, Bono, Senorbi, Torpè, Maracalagonis, San Giovanni Suergiu e Castelsardo, le squadre del Corpo forestale e dell'Agenzia Forestas stanno combattendo le fiamme con l'aiuto degli elicotteri inviati dalle basi regionali e nazionali.

Le autorità locali stanno coordinando gli sforzi di spegnimento in vari territori, con un'intensa attività di bonifica e controllo dei perimetri degli incendi. I cittadini delle aree interessate sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità e ad adottare misure di sicurezza adeguate.

La lotta contro gli incendi boschivi è una sfida costante per le comunità locali e le autorità competenti, che lavorano senza sosta per proteggere il territorio e la vita delle persone. È fondamentale mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione degli incendi e sull'importanza di preservare le risorse naturali per le generazioni future.