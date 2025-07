Drammatico incidente stradale questa mattina, intorno alle 5:30, lungo la Strada Statale 291 della Nurra, alle porte di Alghero. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata.

L’unico occupante del veicolo, un 51enne di Santa Maria La Palma, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo durante il cappottamento, perdendo la vita sul colpo.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla stabilizzazione del mezzo. I soccorritori hanno anche effettuato una perlustrazione nei dintorni per escludere la presenza di altri passeggeri, con esito negativo.

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, e il personale del 118.

Notizia in aggiornamento