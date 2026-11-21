Il cinema ha la capacità di raccontare storie, attraversare emozioni e dare voce a personaggi che lasciano qualcosa anche a chi li interpreta.

E quando hai un sogno e riesci a raggiungerlo, continui a pensare che provarci è sempre stata la scelta più giusta.

Oggi siamo in compagnia di Sabina Zicconi, attrice sarda che negli anni ha preso parte a importanti produzioni cinematografiche e televisive, collaborando con registi come Stefano Sollima, Riccardo Milani, Francesco Piras, Carlo Carlei e numerosi altri registi del panorama sardo.

Il suo percorso nella recitazione prende forma nel 2018, quando decide di frequentare la Scuola d'Arte Drammatica di Cagliari.

Tra le esperienze formative ricordiamo le masterclass a Roma e Firenze con i fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo e il percorso di formazione cinematografica a Sassari con Alessandro Gazale.

Sabina, qual è stata la scintilla che ti ha avvicinata al mondo della recitazione?

"La recitazione è il mio sogno fin da quando ero bambina. Durante le vacanze a casa di mia nonna, mi divertivo a inventare storie e mettere in scena ciò che immaginavo. Forse, senza rendermene conto, è proprio lì che è nata la mia passione per questo mondo. E man mano ho dato a questo desiderio una forma per poi vederlo finalmente concretizzarsi. Oggi vivo un sogno a occhi aperti e con il cuore pieno di gioia."

Dal cinema alle serie televisive, fino a 177 giorni, il racconto del rapimento di Farouk Kassam, dove hai abbracciato tante esperienze umane e professionali. Come è nata questa collaborazione?

"Sono stata contattata da una casting director di Roma, alla quale era stato fatto il mio nome da Fiorenzo Mattu. Con lui avevo già avuto modo di lavorare in un cortometraggio intitolato Falamus, diretto da Paolo Lubinu, nel quale avevo interpretato il ruolo di coprotagonista. Il corto ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio per il “Best Acting Duo” al Moon Arts Film Festival."

Nel cast interpreti Anna Bifulco, una madre che ha vissuto il dramma del sequestro della figlia. Qual è stata la sfida più grande nel dare vita a questo personaggio?

Sicuramente questo lavoro ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale. Interpretare un personaggio è sempre una sfida: significa entrare nella sua anima, comprenderne le sfumature e farle proprie. Ogni volta devo, in un certo senso, svestirmi di me stessa per vestire i panni del personaggio e riuscire a trasmetterne davvero la sua essenza e la sua identità.

Quando si racconta una storia vera, come si trova il giusto equilibrio tra interpretazione e rispetto della realtà?

"Lavoro sul rilassamento del corpo e sull'apertura emotiva. L'empatia verso il personaggio e la sua storia è alla base della recitazione e rappresenta il punto di partenza per arrivare all'interpretazione. Questo percorso è iniziato nel 2021, quando ho cominciato a frequentare assiduamente il corso “Follia sotto controllo” di Emiliana Gimelli, una professionista che stimo profondamente. Vorrei citare anche Fabrizio Ferracane, con il quale ho lavorato nel set del film “La guerra di Cesare” di Sergio Scavio, dove lui interpretava il ruolo del protagonista e io sua moglie. Fabrizio è stato una persona molto generosa dal punto di vista professionale e mi ha aiutata durante questo percorso di crescita artistica."

Che ricordo conservi della collaborazione con Carlo Carlei?

"Lavorare con un grande regista come Carlo Carlei è stato un importante momento di riflessione e crescita personale.

E’ stato proprio lui a scegliermi per il ruolo di Anna Bifulco, e ne sono onorata. Mi ha guidata nelle scene con disciplina e grande presenza, accompagnandomi e supportandomi nel percorso interpretativo."

Secondo te, quanto è importante il cinema nel mantenere viva la memoria di vissuti così drammatici?

"Spesso le storie vengono romanzate, ma ciò che conta è riuscire a trasmettere ciò che è realmente accaduto, emozionare e arrivare al pubblico. Ognuno trova il proprio modo di raccontare una storia, un linguaggio personale che può essere condiviso o meno, ma che permette comunque di entrare in contatto con le persone."

Ti è mai capitato di riconoscere una parte di te in un ruolo interpretato?

Assolutamente sì. Credo che ognuno di noi custodisca un universo emotivo immenso. Le emozioni appartengono a tutti e, come attrice, attingo anche al mio bagaglio personale, alle gioie e ai dolori che ho vissuto, per dare autenticità ai sentimenti del personaggio. È importante, però, imparare anche a prendere le distanze da quelle emozioni e a uscirne. Il metodo del corso di Emiliana Gimelli mi ha insegnato proprio questo e mi ha aiutata molto nel mio percorso.

Durante le riprese c'è stato un momento che ti ha particolarmente emozionata o che ti è rimasto dentro?

"Mi ha particolarmente emozionata la scena in cui entro in caserma e mi trovo davanti tutte le forze dell'ordine, con la speranza di riuscire a ritrovare mia figlia. È stato un momento di grande intensità emotiva.

Interpretare un personaggio come Anna, che affronta una situazione così dolorosa, comporta anche una grande responsabilità: dare voce alla sua forza, al suo coraggio e alla sua dignità."

C'è qualcosa che hai scoperto sulla vicenda di Farouk durante la preparazione del film e che ti ha colpita particolarmente?

Non ricordavo la vicenda di Anna Bifulco e di sua figlia Floriana, che, dopo il rapimento di Farouk, fu a sua volta sequestrata, riuscendo però a fuggire. È stato un aspetto della storia che mi ha colpita particolarmente durante la preparazione del personaggio.

Sabina, quale emozione o sensazione ti ha lasciato questa esperienza, e cosa porterai con te dopo aver preso parte a un progetto così intenso?

"Sicuramente mi ha lasciato un sentimento di profonda gratitudine, e porterò con me un’esperienza sia umana che professionale.

Hai nuovi progetti in arrivo?

Sì, ci sono alcuni progetti importanti in arrivo, ma per il momento preferisco non svelare troppo. Sarò felice di parlarvene più avanti.