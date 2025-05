Scioccante scoperta ieri a Roma, in viale dell’Oceano Indiano, all’Eur, dove nella serata di ieri, intorno alle 20, una donna ha trovato il corpo senza vita della madre in una scarpata, lungo una piazzola di sosta.

A poca distanza si trovava anche la macchina della vittima, 86 anni. La figlia della malcapitata ha subito contattato il 112. Sul posto, insieme ai militari della stazione Torrino nord e dell'Eur impegnati nelle indagini, anche il medico legale.

Sul corpo dell’anziana non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, lasciando così spazio all'ipotesi del malore. Nei prossimi giorni l'esame autoptico per accertare le cause del decesso.