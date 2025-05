Uno specialista di 44 anni è stato aggredito questa mattina mentre era in servizio al Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato. Un episodio grave che ha richiesto l’intervento tempestivo dei Carabinieri e delle guardie giurate presenti in struttura.

L’allarme è scattato dopo una chiamata al numero di emergenza 112 che segnalava un’aggressione in corso ai danni di un medico. Sul posto è subito arrivata una pattuglia della Stazione Carabinieri di Monserrato, che ha ricostruito i fatti: un uomo di 44 anni, disoccupato e residente a Calasetta, in attesa di essere visitato, avrebbe rivolto insulti e minacce al sanitario, per poi avvicinarsi con fare aggressivo. Il medico, uno specialista quarantaquattrenne in servizio presso il reparto d’urgenza, non ha riportato lesioni grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate in turno, che hanno bloccato l’aggressore dopo una breve colluttazione.

Identificato e accompagnato in caserma, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari per violenza a Pubblico Ufficiale.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a segnalare immediatamente, attraverso il 112, ogni episodio di violenza o minaccia nei confronti degli operatori sanitari, al fine di garantire interventi rapidi e la massima tutela del personale impegnato nell’assistenza ai cittadini.